Долар дешевшає: які курси в обмінниках на початку тижня

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро не змінився - 43,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 43,25 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,59-41,62 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чотирьох днів зростання.

Офіційний курс на 17 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6299 гривень за 1 долар (-0,1697 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5907 гривень за 1 євро (+0,1546 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, попит на валюту зріс минулого тижня. НБУ протягом тижня 10-14 лютого 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 670,10 млн доларів. Це на 47,3% більше, ніж протягом попереднього тижня 3-7 лютого - 454,79 млн доларів.

Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 4,875 млрд доларів.

Минулого тижня курс долара зростання курс долара відновилося. У першій половині тижня НБУ підняв курс до 41,79 гривень, однак потім опустив курс. У підсумку за тиждень долар подорожчав на 15 копійок до 41,62 гривень.