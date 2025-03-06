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Долар дешевшає, євро різко подорожчав: свіжий курс в обмінниках

Україна, Четвер 06 березня 2025 10:03
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Долар дешевшає, євро різко подорожчав: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта різко подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 41,60 гривень, курс євро зріс на 50 копійок до 44,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро - по 44,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з кінця осені минулого року.

Офіційний курс на 6 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3680 гривень за 1 долар (-0,2102 грн).

Нижчим курс був тільки 25 листопада минулого року - 41,3193 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 44,2493 гривень за 1 євро (+0,3718 грн).

Валютні вклади

За даними НБУ, у січні українці скоротили гривневі вклади і збільшили валютні.

На 1 лютого в 61 банку-учаснику ФГВФО налічувалося 70,1 млн вкладів громадян і ФОПів на 1 трлн 378 млрд гривень. Більше третини вкладів (35,9%) були в доларах і євро.

У січні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становлять 10,5% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,0% річних.

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