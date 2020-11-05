ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Доходы в проекте госбюджета-2021 завышены, - экономист

Киев, Четверг 05 ноября 2020 08:16
Доходы в проекте госбюджета-2021 завышены, - экономист
Фото: Сергей Марченко, Денис Шмыгаль и Игорь Петрашко (пресс-служба Кабмина)
Автор: Ростислав Шаправский, Анастасия Рокитна

Эксперты в проекте государственного бюджета на 2021 год видят ряд рисков. В часности, завышенный план по доходам.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук, говорится в материале "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

Доходы, по его словам, рассчитаны на крайне оптимистичных для бюджета показателях, в частности по инфляции - 7,3%. Он сказал, что экономика в мире "лишь немного пришла в себя", а когда закончится коронавирусная история пока неизвестно.

"А это значит, что ресурсные цены - речь о нефти, газе и других товарах - скорее всего, будут "придушены". С чего НБУ и Минфин ожидают настолько раскрученную инфляцию в следующем году, очень сложно сказать", - отметил Боярчук.

Стремительного роста цен можно достичь, запустив эмиссионные процессы, допускает экономист. Но при вялой экономике, по мнению Боярчука, и этот план может не сработать.

Напомним, Бюджетный комитет Верховной рады завершил подготовку проекта государственного бюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении.

Экономисты в сентябре, как писало РБК-Украина, критиковали проект Минфина, указав на излишне раздутый дефицит в 270 млрд гривен

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Госбюджет

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь