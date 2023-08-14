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Дочірня компанія французької Renault продала свій бізнес у Росії

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Росія, Понеділок 14 серпня 2023 21:24
Дочірня компанія французької Renault продала свій бізнес у Росії Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Підрозділ французького автовиробника Renault RCI Banque домовився про продаж своєї російської лізингової дочірньої компанії Insight Investment Group LLC.

Про це заявила компанія RCI Banque, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Цей продаж є останнім кроком на шляху виходу RCI Banque SA з Російської Федерації відповідно до рішення, ухваленого групою Renault у 2022 році", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що деталі угоди не підлягають розголошенню. Insight заявила, що це придбання зміцнить створюваний лізинговий холдинг, а також диверсифікує активи групи.

У березні Insight придбала російський лізинговий підрозділ виробника сільськогосподарської техніки Deere & Co. Insight заявила, що управлінську команду лізингової дочірньої компанії буде збережено, і що вона завжди готова розглянути можливість придбання додаткових активів, насамперед у рамках лізингової галузі.

Що відомо про цю компанію

RCI Banque SA, що торгує під назвою Mobilize Financial Services, є міжнародною компанією зі штаб-квартирою у Франції, яка є дочірньою компанією Renault і частиною підрозділу Renault Mobilize.

RCI Banque спеціалізується на автомобільному фінансуванні, страхуванні та супутній діяльності для брендів групи Renault по всьому світу, для брендів групи Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) у Європі, Росії, Азії та Південній Америці, а також для Mitsubishi Motors у Нідерландах.

Міжнародний бізнес виходить з ринку Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії. Наприклад, французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії.

Також австрійська компанія Swarovski повністю припинила всю свою діяльність у Росії.

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