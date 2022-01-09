Добрался до системы оповещения. В Черновцах пьяный мужчина ночью включал сирены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МБ .

По данным правоохранителей, мужчина был сильно пьян. На него составили протоколы.

"Патрульные составили на него админматериалы по ст.178 КУоАП (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 182 КУоАП (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах)", - отметили в полиции.