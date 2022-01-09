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Добрался до системы оповещения. В Черновцах пьяный мужчина ночью включал сирены

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Черновцы, Воскресенье 09 января 2022 13:33
Добрался до системы оповещения. В Черновцах пьяный мужчина ночью включал сирены Фото: в Черновцах пьяный мужчина включил сирены (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В Черновцах правоохранители задержали пьяного мужчину. Он ночью включал сирены системы оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МБ.

По данным правоохранителей, мужчина был сильно пьян. На него составили протоколы.

"Патрульные составили на него админматериалы по ст.178 КУоАП (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 182 КУоАП (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах)", - отметили в полиции.

Напомним, в Киеве отменили включение звуковых сирен.

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Черновцы
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