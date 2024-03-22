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Дніпряни передали захисникам 400 одиниць різного виду оргтехніки та обладнання

П'ятниця 22 березня 2024 16:22
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Дніпряни передали захисникам 400 одиниць різного виду оргтехніки та обладнання Фото: дніпряни передали захисникам 400 одиниць різного виду оргтехніки та обладнання (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро доправив на фронт велику партії допомоги. Цього разу захисникам передали 400 одиниць техніки, обладнання на майже 7 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

"Йдеться про 80 FPV-дронів, 138 ноутбуків, 30 планшетів, 87 багатофункціональних пристроїв (ксероксів), 16 портативних зарядних станцій. А ще ручні тепловізійні монокуляри, персональні комп'ютери, кабельну продукцію, захисні бокси для радіостанцій. Ці засоби допоможуть нашим героям виконувати завдання, зокрема й бойові. Наближаємо нашу перемогу разом", - сказав заступник міського голови із цифрової трансформації Костянтин Цепенніков.

Дніпряни передали захисникам 400 одиниць різного виду оргтехніки та обладнання

Масштабна атака

Нагадаємо, в ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

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