Дніпро визнано першим у закупівлі приладів радіозв’язку для захисників
Фото: Дніпро визнано першим у закупівлі приладів радіозв’язку для захисників (GettyImages)
Дніпро визнано першим у закупівлі приладів радіозв'язку для захисників. Йдеться про закупівлю 1 653 комплектів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Громадського моніторингу України.
Дніпро з великим відривом лідирує серед інших міст України. Йдеться про закупівлю 1 653 комплектів та 102 одиниць приладів радіозв’язку для захисників на суму 56,139 млн грн у період із 24 лютого 2022-го по 1 січня 2024-го.
Рейтинг сформований на основі даних у Dozorro по придбаним поштучно та комплектами портативних рацій та радіостанцій різних моделей.
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