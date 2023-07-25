Дніпро та інші міста готові працювати з НАЗК для запобігання корупції, - Філатов

Представники місцевого самоврядування обговорили подальші кроки втілення декларації про доброчесність та прозору роботу, яку Дніпро і ще низка громад минулого тижня підписали з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Так, спільна робота має запобігати зловживанням і при цьому враховувати принципи місцевого самоврядування. Цей баланс зміцнить довіру між посадовцями та громадянами.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, інструментами для цього можуть бути, зокрема, онлайн курси "Доброчесна громада", рекомендації для проведення прозорих закупівель, залучення фахових антикорупційних уповноважених, а також спільна розробка Плану з імплементації вищезазначеної Декларації.

"Кінцевою метою діяльності НАЗК є побудова такої влади, якій довіряє і яку підтримує суспільство. Влади, в якій немає недоброчесних службовців, щодо яких потрібно складати протоколи чи ухвалювати обвинувальні вироки. Національне агентство відкрите до співпраці в цьому напрямі з місцевим самоврядуванням", - сказав Олександр Новіков.

Зі свого боку, міський голова Дніпра Борис Філатов також наголосив на готовності всебічно співпрацювати з НАЗК у цьому питанні.

"В Україні створено дуже багато правоохоронних, каральних органів, але НАЗК - єдиний орган, в назві якого є термін "запобігання". Від усіх міських голів можу сказати, що ми готові працювати разом саме на запобігання корупції", - заявив Філатов.