Дніпро підписав декларацію з НАЗК про доброчесність і спільну роботу

Мер Дніпра Борис Філатов та очільники низки інших територіальних громад підписали декларацію з Національним агентством з питань запобігання корупції декларацію про доброчесність та прозору роботу. У співпраці використовуватимуть рекомендації Ради Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби міського голови Дніпра.

Філатов зауважив, що Дніпро системно вибудовував алгоритми прозорості для роботи муніципалітету.

За сім років місто піднялося в рейтингу Transparency International за 62-го на перше місце. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дніпро зумів швидко використати здобутий досвід організації міських сервісів вже для протидії викликам війни.

"Дуже багато наших напрацювань ми запровадили під час війни. Це різні муніципальні сервіси, які тепер не лише інформують дніпрян про міські справи, а й корисні переселенцям. Залежно від ситуації, це готові інструменти, які швидко можна перелаштувати під різні виклики сьогодення. І при цьому ми все одно залишаємося відкритою територіальною громадою, яка не використовує війну як привід для того, щоб закривати результати своїх закупівель", - наголосив Філатов під час свого виступу на одній з панелей Форуму доброчесних громад.

Він також додав, що здобутий досвід нині дозволяє місту гідно виглядати у великій суспільній дискусії "дрони або стадіони".

Підписання декларацій з НАЗК він назвав прикладом обʼєднання зусиль, який варто переймати й іншим територіальним громадам. Адже попри подекуди складну історію стосунків місцевого самоврядування з різними гілками влади, нині у всіх в країні є одна мета.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, основою стійкості європейських держав є саме сильне місцеве самоврядування, завдяки якому можна розбудувати ефективну державу.

"Дякую, що погодилися долучитись до підписання декларації. Сподіваюсь на спільне наповнення її змістом - відповідно до рекомендацій Ради Європи. Як пан Борис Філатов казав, кращих світових практик", - зауважив Новіков.

Серед підписантів декларації також очільник Львова Андрій Садовий, Новоукраїнський міський голова (Кіровоградська область) Олександр Корінний, секретарі Луцької та Кропивницької міськрад - Юрій Безпятко та Олег Колюка, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, а також заступники міських голів Полтави, Черкас, Вінниці та Івано-Франківська - Віталій Нікіпелов, Сергій Тищенко, Галина Якубович і Руслан Гайда.