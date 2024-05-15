Дніпро передав Силам оборони ударні дрони з технікою ще на 16 млн грн, - Філатов

Дніпро передав Силам оборони ударні дрони з технікою ще на 16 млн грн та готує до видачі близько 90 квадроциклі.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу дніпровської міськради.

"Сьогодні знову чергова видача допомоги нашим Збройним силам. Оборонці отримали нову партію потужних ударних дронів "Кажан", а також іншу техніку. Сума видачі на сьогодні близько 16 млн грн. І вже зовсім скоро плануємо видати нашим оборонцям ще майже 90 квадроциклів", - зазначив Філатов.

За його словами, нині разом із безпілотниками бійці також забрали низку телевізорів, зарядні станції та комп’ютерне обладнання.