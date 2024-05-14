ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дніпро передало на фронт два універсальні РЕБи

Вівторок 14 травня 2024 09:08
UA EN RU
Дніпро передало на фронт два універсальні РЕБи Фото: Дніпро передало на фронт два універсальні РЕБи (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро передало на фронт від дніпрян два унікальні універсальні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які можна використовувати як у окопі, так і встановлювати на техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення дніпровської міськради.

За словами заступника міського голови із цифрової трансформації Костянтина Цепеннікова, Дніпро вже планує закупити чергову партію цих уникальних РЕБів.

"Такі засоби радіоелектронної боротьби дуже прості в експлуатації – навчитися ними користуватися можна досить швидко. Унікальність розробки полягає у тому, що цей РЕБ не лише непомітний для ворога, а і є засобом ближньої дії. Тобто може подавляти ворожі дрони навіть на невеликих відстанях. Такі РЕБи сьогодні потрібні нашим воїнам, щоб захищати особовий склад, позиції, техніку. Тож на цьому не зупиняємося і закуповуватимемо чергову партію таких установок", - підкреслив Цепенніков.

Дніпро передало на фронт два універсальні РЕБиФото: прес-служба міськради

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Збройні сили України
NEWS
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть