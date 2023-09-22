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Дніпро передає на фронт ще вісім вантажівок

П'ятниця 22 вересня 2023 20:44
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Дніпро передає на фронт ще вісім вантажівок Фото: Дніпро передає на фронт ще вісім вантажівок (прес-служба Дніпровської міськради)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро передає на фронт чергову партію автомобілів для наших військових. Цього разу це вісім вантажівок Renault TRM 2000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

Машини оснащені потужним дизельним двигуном та мають вантажопідйомність півтори тонни. Автівки поїдуть на фронт тільки-но пройдуть повне технічне обслуговування. Їх розподілять по військових частинах/підрозділах.

"З початку повномасштабного вторгнення місто надає допомогу ЗСУ та ТрО у вигляді автотранспортних засобів. З 24 лютого 2022 року на потреби військових було передано близько 650 авто. Також надавали допомогу у вигляді палива - усього майже 250 тис. літрів. За сприяння міськради відремонтовано понад 300 авто для потреб ЗСУ та надано допомогу в перевезенні понад 50 тисяч військових", - розповів директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради Ігор Маковцев.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну департамент транспорту та транспортної інфраструктури передав близько 190 акумуляторних батарей та 465 автомобільних шин.

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