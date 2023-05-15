"Дніпро-1" мінімально переграв "Минай" та наблизився до "Шахтаря" в Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Минай" – "Дніпро-1" – 0:1

Гол: Довбик, 79

Розпочали суперники вкрай обережно. У перші хвилини територіальною ініціативою трохи несподівано заволоділи господарі. Проте, перша нагода виникла в дніпрян. Це Піхальонок наважився пробити з-за меж штрафного, але м'яч пройшов мимо воріт.

Та належного розвитку цей момент не отримав. Оборона "Миная" діяла злагоджено, поставивши на дрібні фоли за потреби. До перерви справді гольовий момент "спортклубівці" створили лише один – Бабенко опинився на ударній позиції, але Бандура парирував його постріл.

Трохи багатшим на події став старт другої половини. "Дніпро-1" спробував натиснути, але гостям щоразу чогось бракувало для забитого м'яча. Ось ніхто не відгукнувся на перспективний простріл Довбика, а далі Бланко з рикошетом пробив у руки кіперу. "Минай" у відповідь змарнував свої нагоди – Булеза пробив неточно, а Твердохліб не встиг на добиванні після невпевненої гри Рибака.

На 71-й хвилині лише стійка врятувала закарпатців після удару Адамюка головою. Гол назрівав, і "Дніпро-1" таки відкрив рахунок на 79-й. У гостей пройшов навіс до штрафного майданчика, який на дальній стійці головою переправив у ворота Довбик – 0:1.

Господарі кинулися в атаку, а один із лідерів першості не погребував у фінальні хвилини грати на відбій. Однак, цифри на табло більше не змінилися. Завдяки перемозі "Дніпро-1" набрав 61 очко та зменшив відставання від донецького "Шахтаря" нагорі турнірної таблиці до двох пунктів. "Минай" – на 13-й сходинці (26 очок).