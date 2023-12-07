У Дніпрі ухвалили бюджет на 2024 рік. Як фінансуватимуть основні галузі

У Дніпрі під час 44-ї чергової сесії міськради депутати ухвалили бюджет міста на 2024 рік. Його загальний обсяг становить майже 17 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міськради.

На допомогу ЗСУ та різні оборонні проєкти для міста закладено майже 1 мільярд гривень. Депутати підтримали рішення одноголосно - за винятком лише однієї фракції.

"Хотів би привітати всю нашу громаду з ухваленням бюджету на наступний рік. Окремо підкреслю: попри те, що у місцевого самоврядування центральна влада вилучила військовий ПДФО, ми в будь-якому разі допомагатимемо Збройним силам. І це сума не остаточна, адже кожного кварталу - після підрахунку надприбутків - ми додаємо суми. Тож працюємо далі", - наголосив мер Дніпра Борис Філатов.

Водночас левову частку коштів нового бюджету - понад 8,7 млрд, або майже 61 % - передбачено на захищені статті. Йдеться про зарплати медичних працівників та освітян, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - насамперед у освітніх і медичних закладах.

Сюди ж входить і фінансування соціальних програм для людей. Пріоритетними галузями для бюджету залишаються освіта, медицина, транспорт і ЖКГ.