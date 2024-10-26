У Дніпрі оголосили день жалоби на 27 жовтня

Через нічний удар росіян у Дніпрі 26 жовтня загинуло п'ятеро людей. 27 жовтня у місті оголошено траур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міської ради Дніпра.

"Розпорядженням міського голови Бориса Філатова 27 жовтня у Дніпрі оголошено днем трауру", - повідомили в міськраді.

Фото: в Дніпрі оголошено день жалоби (dniprorada.gov.ua)

Уночі проти 26 жовтня Росія вчергове вдарила по Дніпру. Внаслідок атаки одразу у кількох районах міста зазнали руйнувань житлові будинки та лікарня. Загинули п'ятеро людей, серед яких дитина.

Нагадаємо, що за даними рятувальників, наразі на місці зруйнованого будинку у Дніпрі аварійно-рятувальні роботи вже завершено.

Детальніше про обстріл, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.