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Днепровский офис Playtika ждет сокращение и релокация в Румынию

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Днепр, Четверг 04 ноября 2021 16:58
Днепровский офис Playtika ждет сокращение и релокация в Румынию Фото: офис Playtika в Днепре ждет сокращение (itbusinessweek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Компания Playtika планирует частично перенести свой днепровский офис в Румынию и сократить штат сотрудников. Однако о полном закрытии R&D в Днепре речь пока не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AIN.UA.

По данным портала, части сотрудников офиса в Днепре предложили переезд в Бухарест, часть должна покинуть компанию в первом квартале 2022 года. В частности, речь идет о команде, работавшей над графикой и слот-машинами Caesar casino. При этом днепровский офис продолжит работу, на 29 октября у него оставалось три открытые вакансии. Как ожидается, оставшаяся команда займется новыми проектами. Возможно речь о разработке для компаний-покупок Playtika последних лет - немецкой Wooga и финской Reworks.

Playtika разработала Caesars Casino, Slotomania, House of Fun и Bingo Blitz. В течение 10 лет компанию дважды продавали за 140 млн долларов и 4,4 млрд долларов. В январе 2021 года Playtika вышла на IPO, где дополнительно привлекла 1,88 млрд долларов.

В настоящий момент у Playtika в Украине работает 1 тыс. человек, в Беларуси - 600, в Румынии - 500.

Как сообщалось ранее, консорциум китайских компаний во главе с Giant сообщил о покупке израильского разработчика игр Playtika, который имеет несколько офисов в Украине

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