В Днепропетровской области для учащихся сельской школы строят новый стадион

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Хотим, чтобы дети с детства занимались спортом в хороших условиях. Тренировались на современных стадионах, профессиональных площадках и в новых бассейнах. Для этого по всей области строим и реконструируем спортивные объекты. Один из них - в Карповке", - отметил Резниченко.

Новый стадион появится на месте старого, который был просто поросшим травой полем. По завершению он превратится в спортивный комплекс - с площадками для баскетбола, волейбола и тенниса, футбольным полем со специальным искусственным покрытием, беговыми дорожками и ямой для прыжков.

Подрядчики уже сделали основу под все площадки и легкоатлетические дорожки. Вскоре «зальют» резиновое покрытие. Также на стадионе сделают качественное освещение, установив 44 светодиодные опоры.