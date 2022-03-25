В Днепропетровской области бесплатно протезируют конечности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной военной администрации.

Так, с начала 2022 года на предприятии помогли восстановить движение конечностей 188 пациентам, а еще для 452 человек изготовили ортопедическую обувь.

"Помогаем всем, кто к нам обращается. Детям и взрослым с инвалидностью, пострадавшим воинам. Наши пациенты - жители Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской областей. Сочетаем 75-летний опыт с новыми технологиями. Современные комплектующие получаем из Германии, Австрии и других стран", - рассказал директор предприятия Алексей Штанько.

В сообщении указано, что завод занимается изготовлением протезов рук и ног, а также ортезов для фиксации поврежденных конечностей. К тому же на предприятии делают медицинские корсеты на грудной, поясничный и крестцовый отдел позвоночника.

По словам директора завода, при потере конечности чрезвычайно важно как можно быстрее проконсультироваться по правильному запитыванию культи и уходу, чтобы она сформировалась без деформаций.

"Через 3-4 месяца можно будет установить протез. Имеем специалистов, которые предоставляют консультации во время приема, а в случае необходимости - и онлайн", - отметил он и добавил, что после всех процедур пациенты проходят реабилитацию в больнице, которая действует при заводе.

Для консультации по протезированию или изготовления ортопедической обуви, можно обращаться по следующим телефонам: 091 340 18 51; 056 720 95 03; 050 450 72 13; 068 462 34 13.