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В Днепропетровской области бесплатно протезируют конечности

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Пятница 25 марта 2022 18:05
В Днепропетровской области бесплатно протезируют конечности Фото: директор Днепропетровского протезно-ортопедического предприятия Алексей Штанько (adm.dp.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Днепропетровское протезно-ортопедическое предприятие осуществляет бесплатное изготовление протезов и ортезов конечностей, предоставляет профессиональные консультации и обеспечивает дальнейшую реабилитацию в стационаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной военной администрации.

Так, с начала 2022 года на предприятии помогли восстановить движение конечностей 188 пациентам, а еще для 452 человек изготовили ортопедическую обувь.

"Помогаем всем, кто к нам обращается. Детям и взрослым с инвалидностью, пострадавшим воинам. Наши пациенты - жители Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской областей. Сочетаем 75-летний опыт с новыми технологиями. Современные комплектующие получаем из Германии, Австрии и других стран", - рассказал директор предприятия Алексей Штанько.

В сообщении указано, что завод занимается изготовлением протезов рук и ног, а также ортезов для фиксации поврежденных конечностей. К тому же на предприятии делают медицинские корсеты на грудной, поясничный и крестцовый отдел позвоночника.

По словам директора завода, при потере конечности чрезвычайно важно как можно быстрее проконсультироваться по правильному запитыванию культи и уходу, чтобы она сформировалась без деформаций.

"Через 3-4 месяца можно будет установить протез. Имеем специалистов, которые предоставляют консультации во время приема, а в случае необходимости - и онлайн", - отметил он и добавил, что после всех процедур пациенты проходят реабилитацию в больнице, которая действует при заводе.

Для консультации по протезированию или изготовления ортопедической обуви, можно обращаться по следующим телефонам: 091 340 18 51; 056 720 95 03; 050 450 72 13; 068 462 34 13.

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