"Днепропетровскгаз" в текущем году передал более 250 дел должников в суд

В течение января-февраля 2021 года АО "Днепропетровскгаз" передал около 270 дел должников за доставку газа в суд. Кроме того, более 76 тысяч потребителей голубого топлива получили досудебные предупреждения.

"Так, компания подала судебный иск против нескольких жителей города Марганец, которые задолжали до 1500 гривен за доставку газа. Клиенты успели оплатить задолженность до того, как суд вынес свое решение. В противном случае, им пришлось бы оплачивать и судебные расходы в размере 2,1 тысяч гривен. В случае несвоевременной оплаты задолженности, потребители должны были оплатить еще исполнительный сбор - 10% от суммы долга. По статистике, более 50% должников погашают задолженность сразу после передачи их дел в суд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Днепропетровскгаз" вынужден передавать дела должников в суд, независимо от размера задолженности. В соответствии с Кодексом ГРМ, все потребители должны рассчитываться за распределение природного газа до 20 числа текущего месяца. Клиентам, которые не выполняют свои обязательства перед компанией в течение нескольких месяцев, придется объяснять причины таких действий в суде.

"К сожалению, есть клиенты, которые неправильно поняли мораторий правительства на отключение потребителей от газоснабжения за долги во время карантина. Газораспределительная компания имеет право взыскивать задолженность с потребителей в судебном порядке, в случае неуплаты за распределение газа", - говорит коммерческий директор АО "Днепропетровскгаз" Виталий Косенко.

Клиенты компании, которые в текущем году получили досудебные предупреждения, оплатили свою задолженность в размере 6,5 млн гривен. Общая сумма долга потребителей составляет около 35,6 млн гривен.

"Оплата за услуги по распределению газа - это единственный путь финансирования компании, поэтому своевременные расчеты за услуги - это залог бесперебойного и безаварийного процесса доставки газа. Средства идут на содержание газораспределительной системы области, функционирование аварийно-диспетчерской службы 104", - говорится в сообщении.