"Днепропетровскгаз": новообразованные ОТО до сих пор не заключили договоры с компанией

Газовый вентиль (УНИАН)

1 января 2021 потеряют силу договора на распределение природного газа с рядом исполнительных органов местных советов Днепропетровской области. Их правопреемники до сих пор не заключили соответствующие договора с АО "Днепропетровскгаз", а даже если заключили, то не имеют поставщика. Это ставит под угрозу поставку газа в бюджетные учреждения в новом году.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"По состоянию на 28 декабря АО "Днепропетровскгаз" через информационную платформу Оператора ГТС получило сообщение на отключение 434 объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты с 1 января 2020 года. Ситуация возникла в связи с тем, что 17 ноября были внесены изменения в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине", ими предусмотрен порядок окончания действия полномочий сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в начале 2021 произойдут изменения в административно-территориальном устройстве Днепропетровской области. Ряд сельских, поселковых и городских советов будет реорганизован. Их исполнительные органы будут прекращены как юридические лица. Соответственно, прекратят свое действие и действующие соглашения на распределение газа и поставок газа. Это ставит под угрозу газоснабжение учреждений бюджетной сферы в осенне-зимний период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц.

АО "Днепропетровскгаз" с 1 января вынужден будет прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы в случае не заключения вовремя соответствующих договоров.

Согласно положениям Кодекса газораспределительных систем, учреждения без договора на распределение газа, которые не будут закреплены ни за одним поставщиком, должны самостоятельно прекратить потребление газа.

"Чтобы предотвратить подобную ситуацию АО "Днепропетровскгаз" обратилось с официальными письмами в Кабинет министров, СНБО, областные и районные государственные администрации. Газораспределительная компания призывает все органы государственной и исполнительной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа новыми исполнительными органами местных советов и включение бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика", - говорится в сообщении.