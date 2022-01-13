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Днепропетровская область вышла на финишный участок строительства трассы на Киев

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Днепр, Четверг 13 января 2022 14:35
Днепропетровская область вышла на финишный участок строительства трассы на Киев Фото: в Днепропетровской области достраивают магистраль Н-31 (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области продолжают строить новую трассу на Киев - дорогу национального Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка". Уже готов почти 30-километровый участок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Современная инфраструктура - ​​залог развития региона. В Днепропетровской области строятся детсады, школы и стадионы, обновляются дороги. Воплощаются амбициозные проекты. Один из них - возведение новой трассы на Киев. Она объединит областной центр со столицей в объезд населенных пунктов Днепровского района", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Национальную магистраль Н-31 возводят "с нуля". Это один из самых масштабных инфраструктурных проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас в Днепропетровской области ведутся работы на финишном участке - за каналом "Днепр - Донбасс". Его протяженность 29,5 км. Там строят эстакаду и обустраивают дорожное полотно.

Днепропетровская область вышла на финишный участок строительства трассы на Киев

"Зимой строительство решетиловской трассы не останавливается. Асфальт не укладываем, но работаем над несколькими искусственными сооружениями. Строим мосты, путепроводы и тоннели", - сказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Мостовики и тяжелая техника работают одновременно на нескольких отрезках. В частности, над 600-метровой эстакадой через реку Ориль. Также обустраивают песчаное основание для новой дороги.

Днепропетровщиной будет проходить почти 60 км новой магистрали "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка". Еще около 80 км новой дороги строят в Полтавской области. Новая дорога сократит путь из Днепра в Киев с 7 до 5 часов.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в 2021 году по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Днепропетровской области сделали более 550 км дорог.

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