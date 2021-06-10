Днепропетровская область - лидер во многих показателях социально-экономического развития, - Зеленский

Днепропетровская область является не только одним из самых мощных регионов Украины, но и одним из лидеров социально-экономического развития и развития инфраструктуры. Область может быть примером для других

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита.

Отмечается, что президент посетил объекты, которые строятся и реконструируются в рамках инициированной им программы "Большая стройка".

Среди них - строительство дорог, реконструкция аэропорта Кривого Рога, уже открытый Олимпийский дом в Днепре.

"Днепропетровщина - один из самых мощных регионов Украины. Действительно лидер во многих показателях социально-экономического развития. Так что где, как не здесь находить рецепты для роста каждого региона", - отметил он.

По словам Зеленского, масштабные инфраструктурные проекты, которые реализуются в области, показывают изменения, происходящие в государстве. При этом большинство проектов такого уровня, что могут поразить европейцев.

"Днепропетровщина - в топе по реализации инвестиционных проектов, программы "Большая стройка". Хотелось бы, чтобы другие регионы подтягивались к флагманским областям", - добавил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, координирующий президентскую инфраструктурную программу.

В этом году в рамках "Большой стройки" в Днепропетровской области ведут почти полсотни проектов и планируют восстановить 387 км государственных и более 90 км местных дорог.