"Днепрогаз": распределение газа будет оплачиваться отдельным счетом

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Теперь доставка газа изъята из счетов за газ

Согласно решению НКРЭКУ с января 2020 года потребители газа будут по-новому оплачивать доставку газа. Все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй – за его доставку. Об этом сообщает пресс-служба АО "Днепрогаз".

"В Днепре и Днепровском районе потребители получат два счета: за газ от поставщика и за его доставку от АО "Днепрогаз". Стоимость услуг по доставке газа исключена из общего счета за газ и будет выставляться отдельной квитанцией. Таким образом потребители газа смогут увидеть, кому и за какие услуги они платят средства. Ранее стоимость доставки голубого топлива указывалась в общем счете отдельной строкой", - говорится в сообщении.

Согласно условиям Типового договора распределения, стоимость услуг по доставке газа бытовой потребитель должен оплачивать на основании счета АО "Днепрогаз" до 20 числа месяца, в котором предоставляются услуги.

"За основу расчета берется объем потребления газа для каждого потребителя за прошлый газовый год: с начала октября до конца сентября. Этот индивидуальный объем потребленного газа разделяется на 12 частей и умножается на действующий тариф на доставку газа. Например: за прошлый газовый год (с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года) потребителем использовано 500 куб. м газа. Месячная стоимость доставки газа для днепрян в первом полугодии 2020 года будет рассчитываться следующим образом: 500 куб. / 12 мес. х 0,66 гривен = 27,5 гривен в месяц с НДС, где 0,66 гривен – стоимость доставки 1 кубометра газа в месяц с НДС для АО "Днепрогаз", - говорится в сообщении.

"Немалая часть днепрян использует природный газ для отопления жилья. Поэтому финансовая нагрузка на семейный бюджет в зимний период существенно возрастает. Теперь зимой, когда потребители значительно увеличивают использование газа, платеж за его доставку не растет, как это было раньше", - отметил коммерческий директор АО "Днепрогаз" Игорь Маньковский.

По словам пресс-службы, если клиент АО "Днепрогаз" сэкономил энергоресурс и уменьшил объемы потребления, уже в следующем газовом году уменьшится количество кубометров топлива, подлежащего к уплате. Если у владельца домовладения отсутствует потребность в природном газе, а значит и в услугах по его доставке и обслуживанию сетей, потребитель имеет право обратиться в АО "Днепрогаз" для отключения от системы газоснабжения.

"Напоминаем, что 24 декабря 2019 года Постановлением № 3017 НКРЭКУ впервые за четыре года утвердила новые тарифы на распределение газа для АО "Днепрогаз". В период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года включительно тариф на услуги распределения составляет 0,66 гривен за 1 куб. м в месяц с НДС, а с 1 июля 2020 года составит 0,77 гривен за 1 куб. м в месяц с НДС", - говорится в сообщении пресс-службы.