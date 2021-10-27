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В Днепре выездные бригады вакцинируют дома маломобильных людей против COVID-19

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Днепр, Среда 27 октября 2021 12:31
В Днепре выездные бригады вакцинируют дома маломобильных людей против COVID-19 Фото: в Днепре выездные бригады вакцинируют дома маломобильных людей против COVID-19 (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Маломобильные, пожилые жители Днепра могут привиться от коронавируса дома. В Днепре для этого работает 56 специальных выездных бригад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

По словам семейного врача центра первичной медико-санитарной помощи Аллы Начосы, с апреля выездные бригады центра на дому вакцинировали 125 человек из категории маломобильных.

"Согласно третьей дорожной карте вакцинации от коронавируса с апреля этого года выезжаем к маломобильным или немобильным людям домой, чтобы привить им. Такие люди в группе риска, поэтому, конечно, им вакцинироваться нужно. Знаем всех своих пациентов, в том числе и маломобильных. Большинству из них уже сделали прививку. Сейчас тоже продолжаем вакцинировать дома тех, кто по разным причинам не сделал этого раньше. Обязательно придерживаемся алгоритма процедуры: перед прививкой спрашиваем о самочувствии, меряем температуру, давление", - рассказала Алла Начоса.

Кроме того, в горсовете отмечают, что в Днепре работает "Мобильный офис", благодаря которому жители города получают административные услуги, не выходя из дома. Например, могут оформить справку о составе семьи, зарегистрировать недвижимое имущество, землю, место жительства - те услуги, которые предоставляют в ЦНАПах.

"Сервис введен для отдельных категорий: лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, участники войны, Герои Украины, Герои Социалистического Труда, лица с инвалидностью I, II группы, дети с инвалидностью, граждане, достигшие 80-летнего возраста", - отметила главный специалист отдела учета проживания физических лиц управления в сфере государственной регистрации департамента административных услуг и разрешительных процедур ДГС Екатерина Масалова.

В Днепре выездные бригады вакцинируют дома маломобильных людей против COVID-19

Как сообщалось, в связи с переходом Днепра в "красную" зону карантина, утром 21 октября начали проверки магазинов и заведений питания - имеют их работники сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

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