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В Днепре в рамках "Большой стройки" возвели новый Олимпийский дом

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 14:15
В Днепре в рамках "Большой стройки" возвели новый Олимпийский дом Фото: в Днепре построили новый Олимпийский дом (adm.dp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Днепре близятся к завершению работы по созданию нового Олимпийского дома. В здании, возведенном в рамках программы президента "Большая стройка", будут располагаться областные федерации по различным видам спорта.

Об этом сообщает сайт Днепропетровской ОГА.

Строительные работы в объекте уже завершены. Сейчас проходит обустройство внутренних помещений и территории.

"Олимпийский дом построили в Днепре - рядом с легкоатлетическим стадионом и ареной для игровых видов спорта. Теперь это единый ансамбль. Современное и удобное пространство для спортсменов и тренеров", - заявил руководитель ОГА области Валентин Резниченко.

В Днепре в рамках &quot;Большой стройки&quot; возвели новый Олимпийский дом

На первом этаже будет вестибюль с гардеробной зоной, комната охраны, тренерские и раздевалки для команд, большой конференц-зал на 162 места.

На втором - офисные кабинеты для федерации футбола и Олимпийского комитета.

Для людей с инвалидностью предусмотрен отдельный заезд и автостоянка, обустроены пандусы и санузел.

"Акцент в строительстве - на энергоэффективности. Сделали вентилируемый фасад, специальную мембранную кровлю - срок ее эксплуатации более 50 лет. Система отопления регулируемая - в зависимости от температуры на улице будет меняться подача тепла. Экономия энергии в здании максимальная", - сообщил заместитель директора подрядной организации Алексей Ятин.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в рамках программы президента планируется отремонтировать и построить 80 стадионов по всей Украине.

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