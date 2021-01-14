В Днепре подвели итоги работы общественного транспорта за прошлый год

Фото: троллейбус (пресс-служба)

В Днепре за 2020 год значительно обновился подвижной состав общественного транспорта. Так, город закупил 20 трамваев и 25 новых троллейбусов с низким полом. Открыт троллейбусный маршрут № 6 "пл. Соборная - ж/м Приднепровск".

Об этом сообщила пресс-служба КП "Днепровский электротранспорт".

Как говорится в сообщении, за прошлый год КП "Днепровский электротранспорт" среди прочего капитально отремонтировало более 50 трамваев и троллейбусов, более 14 км троллейбусной и трамвайной контактной сети, заменило 126 аварийных опор, свыше 3,5 км трамвайных путей, реконструировало тяговую подстанцию № 19 (что и позволило открыть новый упомянутый маршрут на Приднепровск).

Кроме того, в прошлом году на базе "Днепровского электротранспорта" создали единый диспетчерский центр, который мониторит работу всего наземного общественного пассажирского транспорта города.

Для этого было установлено более 1 900 GPS-трекеров. А учебно-производственный центр предприятия по подготовке водителей электротранспорта провел два выпуска и подготовил 85 водителей трамваев и троллейбусов.

По словам директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимира Кобца, из-за карантинных ограничений перевозки пассажиров в электротранспорте за 2020 год сократились на 40 %.

"Надеемся, скоро ситуация стабилизируется и пассажирские перевозки снова вернутся до стабильных показателей. В нынешнем году будем продолжать капитальные ремонты инфраструктуры: это и сети, колеи, а также подвижной состав. Кроме того, в планах - начать строительство контактной сети для продление троллейбусных маршрутов № 10 и № 12 на ж/м Победа-6. Конечно, и в дальнейшем будем обучать водителей трамваев, троллейбусов", - рассказал Владимир Кобец.

Со своей стороны специалист сектора контроля и мониторинга выполнения договорных обязательств отдела пассажирских перевозок управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДГР Иван Васючков отметил, что за прошедший год общественные автобусы перевезли около 124 млн пассажиров, из которых каждый 6-й - льготник.

"Появился брендбук общественного транспорта. Постепенно автобусы будут брендироваться в желтый цвет со специальными указателями в соответствии с дизайн-кода. С городских маршрутов убрано 320 автобусов малой и средней вместимости, зато появилось 196 больших автобусов, в том числе и так называемые автобусы "гармошка", которые сейчас работают на 38-м маршруте. В этом году приедут еще 200 больших автобусов. Таким образом работаем над тем, чтобы до конца 2021-го автобусов малой вместимости на маршрутах не было вообще. Кроме того, сейчас разрабатывается стратегия по выделению отдельных полос для общественного транспорта. Еще в планах - повышение квалификации для водителей автобусов", - резюмировал Васючков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре завершился ремонт улицы Яворницкого. Обновление позволило избавиться от многих проблем, что были - от хаотичной парковки к упорядочению работы местных магазинов.