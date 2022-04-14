ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В "Дії" украинцы подали почти 77 тысяч заявок об уничтожении и повреждении имущества

Новина українською →
Украина, Четверг 14 апреля 2022 18:27
В "Дії" украинцы подали почти 77 тысяч заявок об уничтожении и повреждении имущества Фото: Изувеченная многоэтажка в Буче (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк поделилась промежуточными данными сбора информации о разрушенном или поврежденном в результате военного вторжения РФ имущества украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал депутата.

В приложении "Дія" уже подано свыше 76700 информационных заявок на возмещение. Общая площадь ущерба, по словам Шуляк, составляет 5,3 миллиона "квадратов".

"На сегодняшний день рашисты уже лишили жилья более 219,6 тысяч человек. Это 37550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия", – написала она.

Народный депутат добавила, что заявки продолжают поступать. В данный момент специалисты не берутся прогнозировать, какими будут окончательные цифры потерь после завершения войны.

Напомним, что Кабмин решил "бронировать" мужчин для восстановления разрушенных войной городов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Елена Шуляк Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине