ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Дія" допоможе розвинути держсервіси ще на двох континентах, - Зеленський

Новость на русском →
П'ятниця 02 червня 2023 20:44
"Дія" допоможе розвинути держсервіси ще на двох континентах, - Зеленський Фото: "Дія" допоможе розвинути держсервіси ще на двох континентах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Український сервіс "Дія" допоможе розвинути державні послуги ще на двох континентах. Зокрема, у Латинській Америці та Африці.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"І, до речі, зроблю такий анонс: "Дія" допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських - у Латинській Америці та Африці", - заявив він.

"Дія"

Це мобільний застосунок, вебпортал і бренд електронного уряду України, який було запущено 2020 року. "Дія" дає змогу громадянам України використовувати цифрові документи у своїх смартфонах замість фізичних для ідентифікації та обміну даними.

Водночас за допомогою сервісу українці можуть отримати доступ до більш ніж 50 державних послуг.

Аналог "Дія" вже використовують у Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія Сіті Володимир Зеленський
NEWS
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області