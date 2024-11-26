Діти-сироти отримають на Миколая по тисячі гривень

Кабінет міністрів вирішив виплатити на дітей сиріт по тисячі гривень. Гроші надійдуть на День святого Миколая (6 грудня).

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"До Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив в рамках "Зимової підтримки" виплатити на дітей по 6500 гривень.

Згідно з рішенням уряду, протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.

Раніше в Україні вирішили виплатити кожному українцю по 1000 гривень. Ці кошти можна буде витратити лише окремі послуги або задонатити на ЗСУ.

Кошти, зараховані на спеціальний рахунок отримувача допомоги, можуть бути використані отримувачем допомоги до 31 грудня 2025 року.

Для отримання тисячі гривень потрібно подати заявку протягом грудня-січня. Кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку". Крім того, "Укрпошта" виплатить кошти приблизно для 2 млн пенсіонерів та тих, хто отримує соціальні виплати.