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Директора департамента Харьковской ОГА арестовали

Киев, Четверг 06 августа 2020 22:33
Директора департамента Харьковской ОГА арестовали
Автор: РБК-Украина

Чиновника взяли под стражу с правом залога в размере более 630 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору одного из департаментов Харьковской областной государственной администрации. Чиновника поймали на получении 1,32 млн гривен взятки.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Отмечается, что судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и применил к чиновнику Харьковской ОГА меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630,6 тысяч гривен.

По данным следствия, чиновник, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК Харьковской области, обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросетям.

Напомним, мужчину задержали вчера при получении 1,32 миллиона гривен взятки.

Также вчера сообщалось о задержании на взятке чиновника Департамента регионального развития Киевской ОГА.

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Новости Украины Харьковкоррупциявзятка
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