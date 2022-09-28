Директор "Шахтаря" закликав президента ФІФА приїхати в Україну на місця злочинів Росії

Так, Палкін обвинуватив ФІФА в ігноруванні злочинів Росії, відмові від виключення Росії з організації, мовчазній підтримці товариських матчів Росії з Іраном, продажу російським пропагандистським телеканалам права на трансляцію матчів Чемпіонату світу та відсутності підтримки України.

Він також наголосив, що дії ФІФА після 2014 року стимулювали Путіна розв'язати повномасштабну війну.

"Всі мали звернути увагу на те, що відбувалося, і всі промовчали. Ви бачите, що сталося далі, і стає зрозумілим, що 2018 рік був великою помилкою. Все це Путін проробляв у Криму і чекав на реакцію європейських організацій, а реакції не було. Це одна із причин того, що згодом сталося 24 лютого, коли на Україну напали. Це пов'язані історії", - сказав він.

Палкін також висловив повне нерозуміння дій ФІФА щодо продажу прав на трансляції російським пропагандистам.

"Як це можливо, що всі у світі припинили спілкування, справи та бізнес із Росією, але водночас ФІФА зберігає телевізійний контракт на Чемпіонат світу з Росією? Неймовірно, що відбувається. Можливо, ФІФА не розуміє, що відбувається в Україні. Можливо, Інфантіно варто приїхати до України, щоб особисто побачити, що відбувається… Я хотів би, щоб Інфантіно зрозумів, щоб він приїхав до України, щоб зустрівся з президентом нашої держави, відвідав всі ці місця, де сталися вбивства", - резюмував Палкін.