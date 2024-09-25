Діджиталізація суттєво змінить навчальний процес у закладах вищої освіти, - експерт

Про це в колонці для РБК-Україна написав доктор юридичних наук, професор, керуючий партнер АО "Брати Попко та Партнери" Вадим Попко.

За його словами, з розвитком технологій виникає потреба адаптації освітніх систем до цифрових реалій, що відкриває нові можливості для модернізації навчання.

"Глобальна діджиталізація має дуже важливе значення для розвитку міжнародної співпраці та академічної мобільності. Цифрові технології відкривають якісно нові можливості для обміну досвідом, забезпечують участь у міжнародних дослідницьких проєктах та навчанні в різних університетах без необхідності фізичної присутності", - зазначив Попко.

Він нагадав, що у 2021 році Єврокомісія схвалила План дій Європейської Комісії щодо цифрової освіти на 2021-2027 рр. Це головний документ, на основі якого відбувається трансформація освітніх систем країн-членів ЄС і спрямований він на підтримку стійкої та ефективної адаптації системи освіти до цифрової ери.

В секторі вищої освіти планом передбачено реалізація ініціативи "Європейські університети". Вона спрямована на створення віртуальних міжуніверситетських кампусів.

Інша ініціатива - "Європейська студентська картка", яка була запроваджена Єврокомісією у 2013 році в партнерстві з національними урядами та університетами по всьому континенту. Її мета - забезпечити для студентів-власників картки низку переваг та послуг під час навчання в Європі. Головним завданням картки є підвищення студентської мобільності в країнах Європи, через зрозумілі та безпечні процедури в Інтернеті забезпечити їм доступ до інформації.

"Величезний крок у діджиталізації України було зроблено у 2020 році, коли президент України Володимир Зеленський презентував мобільний додаток "Дія", розроблений міністерством цифрової трансформації України. Сьогодні в ньому та на офіційному порталі доступно понад 70 послуг, а користуються додатком понад 20 млн українців", - додав Попко.

Також у "Дії" запустили новий сервіс - студенти-контрактники можуть подати заявки на отримання державних грантів на навчання. Ця форма державної фінансової підтримки повністю або частково покриє його вартість.

"Як сказав з цього приводу віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, для молоді це можливість вивчитися на омріяну професію, а не обирати ту, на яку вистачить грошей для контракту. Для університетів гранти - мотивація стати кращими й боротися за кожного студента", - наголошує експерт.

Варто також звернути увагу на питання адаптації освітніх програм до нових умов, адже необхідно переглянути традиційні навчальні програми і методики викладання з урахуванням цифрових інструментів і нових форматів навчання, переконаний Попко.

За його словами, практичним прикладом діджиталізації в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який вже реалізовано, є впровадження систем Moodle та Triton. Обидві платформи відіграють важливу роль в оптимізації освітнього процесу та створенні зручних умов для навчання.

Останній тренд - штучний інтелект (ШІ). Це ще один інструмент, який відіграватиме значну роль в діджиталізації вищої освіти. Можливості ШІ збільшуються надзвичайно швидкими темпами і їх не можна не використовувати в рамках освітнього процесу. ШІ може реально допомагати як в процесі навчання, так і викладання, сприяти підвищенню ефективності освітнього процесу.

"Вже сьогодні ми, викладачі, комунікуємо зі студентами за абсолютно іншою моделлю, яка відрізняється від тієї, яка існувала до початку 2000-х років. Діджиталізація зробила цю комунікацію більш демократичною. Але її головна роль - зробити освітній процес високоякісним, інклюзивним та доступним", - додав він.