Діамант на мільярд. "Реал" прописав шалені відступні за зірку команди
Керівництво мадридського "Реала" продовжило курс на збереження лідерів першої команди. Новий контракт отримав універсальний півзахисник Федеріко Вальверде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
25-річний уругваєць продовжить виступи в лавах Королівського клубу. Сторони оновили фінансові деталі угоди.
Вальверде підписав контракт до 2029 року. Тепер у договорі хавбека з "вершковими" прописана клаусула. Зацікавлені клуби зможуть придбати виконавця мінімум за 1 млрд євро.
Такий підхід пов'язаний з реаліями трансферного ринку. "Реал" прагне убезпечитися від спроб аравійських грандів переманити футболістів завищеними клаусулами. Перед Вальверде мадридці повісили мільярдний цінник на Вінісіуса.
Уругвайський півзахисник перебрався до "Реала" влітку 2016 року з рідного "Пеньяроля" за 5 млн євро. З тих пір він провів 220 матчів за мадридців у всіх турнірах, у яких забив 19 м'ячів і віддав 18 результативних передач. Вальверде двічі став чемпіоном Іспанії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2021/22, виграв низку інших трофеїв.
До слова, напередодні Лунін доклався до перемоги "Реала" в групі Ліги чемпіонів.
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