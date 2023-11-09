Діамант на мільярд. "Реал" прописав шалені відступні за зірку команди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

25-річний уругваєць продовжить виступи в лавах Королівського клубу. Сторони оновили фінансові деталі угоди.

Вальверде підписав контракт до 2029 року. Тепер у договорі хавбека з "вершковими" прописана клаусула. Зацікавлені клуби зможуть придбати виконавця мінімум за 1 млрд євро.

Такий підхід пов'язаний з реаліями трансферного ринку. "Реал" прагне убезпечитися від спроб аравійських грандів переманити футболістів завищеними клаусулами. Перед Вальверде мадридці повісили мільярдний цінник на Вінісіуса.

Уругвайський півзахисник перебрався до "Реала" влітку 2016 року з рідного "Пеньяроля" за 5 млн євро. З тих пір він провів 220 матчів за мадридців у всіх турнірах, у яких забив 19 м'ячів і віддав 18 результативних передач. Вальверде двічі став чемпіоном Іспанії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2021/22, виграв низку інших трофеїв.