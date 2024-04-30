В ДІАМ запевнили, що "Літаюча тарілка" у Києві залишиться автентичною та повністю збереже свої функції

Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ), відомий як споруда "Літаюча тарілка", розташований по вул. Антоновича у столиці, збереже свою автентичність та функцію поряд з проєктом торговельно-розважального центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Обоз.UA та Державну інспекцію архітектури та містобудування ( ДІАМ ).

У Держінспекції зазначили, що видали відповідний дозвіл на реконструкцію приватних нежитлових будівель ТРЦ Ocean mall. Згідно з проєктом декілька будівель, які розташовані за пам’яткою УкрІНТЕІ (які історично примикають або приєднані до неї і не є об’єктами культурної спадщини), об'єднуються в одну будівлю, що створюють внутрішній ансамбль через забудову внутрішнього простору.

Будівля "тарілки", на якій нині згідно з проєктом реставрації та виданого раніше дозволу проводяться ремонтно-реставраційні роботи, буде повністю збережена, включно з функціональним призначенням кінолекційної зали, що є основним предметом охорони, запевнили в ДІАМ.

Нагадаємо, ще на початку 2022 року замовник ТОВ "Проспект" звертався в ДІАМ щодо отримання дозволу на виконання таких робіт, але отримав відмову через суттєві зауваження: відсутність погодження органу з охорони культурної спадщини, відсутність інформації про машиномісця, в тому числі для маломобільних груп населення, відсутність кругового під’їзду до будівлі пожежних машин, зауваження щодо зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаменту, не запроєктовані споруди цивільного захисту, відсутність необхідних технічних висновків тощо.

Наразі згідно з інформацією Держінспекції архітектури та містобудування забудовник усунув всі недоліки та отримав необхідні погодження і, відповідно, отримав дозвіл від інспекторів ДІАМ.

Компанію пов'язують з Вагіфом Алієвим, який посідає 22 місце в рейтингу 100 найбагатших українців 2021 року українського видання Forbes. Девелопер повністю або частково володіє ТРЦ Lavina, "Мандарин плаза" та Blockbaster Mall.

Передбачається, що загальна площа Ocean mall буде 184 000 кв.м.

