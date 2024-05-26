Діабет під контролем: перелік цукрознижувальних препаратів за програмою "Доступні ліки"

Люди з цукровим діабетом II типу мають можливість безкоштовно або за пільговою ціною отримувати необхідні ліки. Програма реімбурсації "Доступні ліки" включає до свого переліку таблетовані форми цукрознижувальних препаратів.

Зокрема, три міжнародні непатентовані назви (МНН) цукрознижувальних препаратів:

Глібенкламід (Glibenclamide);

Гліклазид (Gliclazide);

Метформін (Metformin).

Електронний рецепт на необхідні ліки виписується лікарем первинної медичної допомоги на підставі результатів обстеження і постановки діагнозу. У рецепті лікар вказує міжнародне непатентоване найменування (МНН) лікарського засобу.

Загалом пацієнти можуть вибрати з 57 торгових назв, 24 з яких є безкоштовними, а решта - за невелику додаткову плату. Вартість препарату в аптеці відшкодовується Національною службою охорони здоров'я України.

Щоб дізнатися, які цукрознижувальні препарати входять у програму “Доступні ліки” скористайтеся Реєстром із актуальним переліком лікарських засобів: https://cutt.ly/hew67dte.

Завантажте необхідний файл, у якому - повний список лікарських засобів, їх міжнародна назва (тобто назва діючої речовини), назва продукту, назва лікарського препарату, назва виробника і сума додаткових зборів за упаковку (нульова або ненульова).

В останній колонці, яка містить інформацію про суму додаткових зборів за упаковку, ви знайдете "Доступні ліки", які надаються абсолютно безкоштовно, а також все, що вам потрібно для оплати додаткового збору.

Також перевірити, які препарати входять у програму “Доступні ліки” можна за допомогою: