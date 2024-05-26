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Діабет під контролем: перелік цукрознижувальних препаратів за програмою "Доступні ліки"

Неділя 26 травня 2024 22:44
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Діабет під контролем: перелік цукрознижувальних препаратів за програмою "Доступні ліки" Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Люди з цукровим діабетом II типу мають можливість безкоштовно або за пільговою ціною отримувати необхідні ліки. Програма реімбурсації "Доступні ліки" включає до свого переліку таблетовані форми цукрознижувальних препаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.

Зокрема, три міжнародні непатентовані назви (МНН) цукрознижувальних препаратів:

  • Глібенкламід (Glibenclamide);
  • Гліклазид (Gliclazide);
  • Метформін (Metformin).

Електронний рецепт на необхідні ліки виписується лікарем первинної медичної допомоги на підставі результатів обстеження і постановки діагнозу. У рецепті лікар вказує міжнародне непатентоване найменування (МНН) лікарського засобу.

Загалом пацієнти можуть вибрати з 57 торгових назв, 24 з яких є безкоштовними, а решта - за невелику додаткову плату. Вартість препарату в аптеці відшкодовується Національною службою охорони здоров'я України.

Щоб дізнатися, які цукрознижувальні препарати входять у програму “Доступні ліки” скористайтеся Реєстром із актуальним переліком лікарських засобів: https://cutt.ly/hew67dte.

Завантажте необхідний файл, у якому - повний список лікарських засобів, їх міжнародна назва (тобто назва діючої речовини), назва продукту, назва лікарського препарату, назва виробника і сума додаткових зборів за упаковку (нульова або ненульова).

В останній колонці, яка містить інформацію про суму додаткових зборів за упаковку, ви знайдете "Доступні ліки", які надаються абсолютно безкоштовно, а також все, що вам потрібно для оплати додаткового збору.

Також перевірити, які препарати входять у програму “Доступні ліки” можна за допомогою:

  • сайту або додатку "Ліки контроль" https://likicontrol.com.ua/. У полі пошуку введіть назву препарату, який хочете перевірити. Якщо препарат входить в програму - біля його назви буде відповідна позначка "Доступні ліки";
  • чат-боту "Спитай Гриця" https://t.me/SpytaiGrytsia_bot. Для пошуку препарату скористайтеся меню чат-боту.

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НСЗУ Здоров'я Доступні ліки
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