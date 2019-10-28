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Действия НКРЭКУ ведут газораспределительную отрасль к банкротству, - ассоциация

Новости » Энергетика    28.10.2019 - 14:50
Действия НКРЭКУ ведут газораспределительную отрасль к банкротству, - ассоциация
Иллюстративное фото (104.ua)

В Ассоциации считают, что поэтапное повышение тарифов на распределение на самом деле уменьшит выручку операторов ГРС на треть

Решение НКРЭКУ о так называемом "поэтапном повышении" тарифов на распределение газа - прямой путь к банкротству предприятий газораспределительной отрасли и нового оператора ГТС, успешная деятельность которого является залогом сохранения транзита газа в Европу. Об этом говорится в заявлении Ассоциации газового рынка Украины.

"25 октября 2019 года на общественных слушаниях НКРЭКУ было принято решение о так называемом поэтапном "повышении" тарифов на распределение газа, которое на самом деле уменьшит выручку операторов ГРС на треть. Такое решение свидетельствует о пренебрежении членов НКРЭКУ проблемами отрасли, что ведет к дальнейшему росту убытков операторов ГРС. Только в течение отопительного периода 2019-2020 годов предприятия получат 4,3 млрд гривен убытков от такого "повышения" тарифа. Этот искусственно созданный дефицит углубит неплатежи между участниками рынка газа и приведет к накоплению долгов теперь уже перед новосозданным Оператором ГТС, который является ключевой фигурой национального рынка, а также для транзита газа в Европу", - говорится в заявлении.

Ассоциация в течение последних лет неоднократно указывала на критическую ситуацию, которая сложилась в отрасли. "Регулятор уже четыре года пренебрегает своими обязанностями, ведет целенаправленную дискриминационную тарифную политику, которая привела за это время к убыткам, которые превысили 20 млрд гривен. В условиях, когда тарифы не пересматривались с 2016 года, так называемое "повышение" тарифов на 30%, озвученное главой НКРЭКУ Оксаной Кривенко, является издевательством над отраслью, в которой работают более 50 тыс. украинцев", - говорится в заявлении.

Из-за низких зарплат отрасль ежегодно теряет около 10% квалифицированного персонала. Ассоциация считает, что предложенное НКРЭКУ решение ситуацию только усугубляет. Если в действующих тарифах на распределение уровень зарплаты газовика составляет 5,9 тыс. гривен, то после повышения работники отрасли должны получать 7,7 тыс. гривен. Это, по словам АГРУ, на треть меньше официальной средней зарплаты в Украине, и в два раза ниже средних зарплат в энергетике.

"Учитывая, что решение НКРЭКУ о так называемом "повышении" тарифов на распределение создает финансовый кризис на газовом рынке и ведет к банкротству нового независимого Оператора ГТС, Ассоциация газового рынка обращает внимание Европейской комиссии и Секретариата Энергетического Сообщества на угрозу энергетической безопасности страны и интеграции с энергетическими рынками Евросоюза", - говорится в сообщении.

АГРУ призывает должным образом обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона АГРУ призывает НКРЭКУ установить экономически обоснованные тарифы
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