Девелопери прогнозують поступове підвищення цін на нерухомість: залежатиме від ряду факторів

Собівартість будівництва житла в Україні за період великої війни зросла в середньому на 45% у гривневому еквіваленті. Це сталося через ряд вагомих причин – подорожчання будматеріалів, енергоносіїв, логістики, а також зростання вартості робочої сили, послуг підрядників та девальвацію національної валюти.

Таку думку висловив СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв у своїй експертній колонці на порталі «Ліга».

«Девелопери об'єктивно не зможуть довго втримувати ціни на довоєнному рівні. Це поставило б під загрозу спроможність завершувати розпочаті проєкти та зберігати задекларовані стандарти якості», – зазначає СЕО ENSO.

Водночас експерт не прогнозує миттєвого та різкого стрибка цін, адже купівельна спроможність населення теж постраждала за цей період. Тому будівельним компаніям доведеться балансувати між своїми витратами та очікуваннями покупців.

«Здорожчання житла в новобудовах – це не примха, а об'єктивний наслідок зростання собівартості та зміни ринкового середовища. Але динаміка та масштаб цих цінових коригувань залежатимуть від багатьох факторів – як економічних, так і психологічних», – підкреслює Мехтієв.

Серед інших тенденцій, які матимуть вплив на ціни, експерт відзначає:

збереження попиту на інвестиційно привабливе житло на початкових етапах будівництва;

зміну споживчих пріоритетів убік більших площ та безпекової

інфраструктури;пошук забудовниками нових будівельних рішень та спроби оптимізації витрат.

Довідково:

ENSO – заснована у 2017 році українська девелоперська компанія, в основі діяльності якої стоїть розробка, будівництво та управління проектами у сфері житлової та комерційної нерухомості.

З першого дня роботи компанія реалізовує найсміливіші архітектурні рішення, використовуючи передові технології та кращі вітчизняні й зарубіжні будівельні матеріали. Компанія зводить житлові комплекси загальною площею близько 400 тис. кв.м: Diadans, Перша колекція Poetica, Друга колекція Poetica та Fjord.

Компанія ENSO першою в Україні сертифікувала житловий комплекс за міжнародними екологічними стандартами. У 2020 році Diadans пройшов сертифікацію BREEAM International New Construction, яка включає оцінку енергоефективності, впливу будівлі на навколишнє середовище, безпеки для мешканців та відвідувачів, використання екологічних матеріалів для будівництва, зручності транспортної інфраструктури та ін.

Місія компанії – змінювати ринкові шаблони, формувати нові стандарти якості та підходи в архітектурі, що покликані не лише дарувати комфорт, затишок і безпеку власникам та інвесторам, а й значно покращити вигляд міста.

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