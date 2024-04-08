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"Деталі встановлюються": Гуменюк прокоментувала розстріл українських полонених у Кринках

Херсонська область , Понеділок 08 квітня 2024 09:34
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"Деталі встановлюються": Гуменюк прокоментувала розстріл українських полонених у Кринках Фото: керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Наразі встановлюються деталі інциденту з розстрілом українських військовополонених в районі Кринків Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"З приводу цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що по такому відео складно ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами", - розповіла Гуменюк.

Вона зауважила, що дані випадки, коли ворог розстрілює беззбройних українських військовополонених, відбувались не раз.

"Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту і всі вони документуються і лягають в основу подальшого кримінального провадження", - зазначає вона.

Також Гуменюк пояснила, що ворог зробив цю ситуацію публічною, адже не має успіхів на даному напрямку. Окупанти там продовжують штурми, але вони безрезультатні.

Окупанти постійно міняють тактику

За її словами, російські окупанти регулярно шукають нові тактики для того, щоб вибити українських військових з плацдарму на Лівобережжі, але всі вони не мають результату.

"Вони намагалися збільшити кількість штурмів, заходити з різних боків, це також не призвело до результату. Траплялося й до 16 штурмів за добу. Але втрачали 60% особового складу і поверталися ні з чим", - пояснила Гуменюк.

Водночас вона зауважила, що російські загарбники проводять в середньому 5-6 штурмів на добу і намагаються це робити повноцінними штурмовими групами, як і раніше. Але бронетехніку вони й надалі не застосовують.

Розстріл військовополонених в Кринках

У мережі з'явилося відео розстрілу полонених українських військових нібито в Кринках на лівому березні Херсонської області. На записі видно, що представник ЗС РФ здійснює у трьох беззбройних нерухомих військових кілька пострілів.

Українська прокуратура вже проводить розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни російськими окупантами.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що Україна звернулася до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через розстріл російськими окупантами українських військовополонених.

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Херсонська область
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