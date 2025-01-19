Десять за два дні. Правоохоронці провели масштабну спецоперацію щодо схем для ухилянтів

Правоохоронці ліквідували десять схем для ухилянтів. Спецоперація проводилась два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки та Національна поліція ліквідували десять схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок", - йдеться у повідомленні.

Так, фігуранти продавали військовозобов’язаним фіктивні меддовідки або організовували переправлення за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Зокрема, підозру отримав адвокат, який разом зі спільниками переправив за кордон понад 100 військовозобов’язаних.

Зловмисники за гроші вносили дані ухилянтів до списків волонтерських організацій.

Буковина

На Буковині нейтралізовано злочинне угруповання, яке допомагало військовозобов’язаним втекти до сусідньої країни Євросоюзу через гірські стежки.



Після отримання замовлення на втечу фігуранти збирали своїх клієнтів в обумовленому місці біля держкордону, а потім показували їм прихований "маршрут".

Чернівці та Житомирська область

У Чернівцях затримано депутата Селятинської громади і двох його спільників, які так само виводили призовників за межі України через лісові ділянки та водойми.

У Житомирській області викрито директора місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про «погане» здоров’я.

Київ та Черкаська область

У Києві викрито групу зловмисників, серед яких був командир одного з добровольчих формувань. Він "допомагав" своїм клієнтам уникнути мобілізації - "укладав" з ними фіктивний контракт про проходження служби в ЗСУ.

У Черкаській області "на гарячому" затримано колишнього начальника відділу Звенигородського РТЦК, який намагався "списати" з військового обліку потенційного призовника.

Також на території регіону затримано посадовицю ВЛК, яка підробляла ухилянтам медичні документи про інвалідність.

Вінницька та Львівська області

На Вінниччині викрито 2 "схеми" і затримано чотирьох місцевих ділків, які за гроші пропонували військовозобов’язаним втікати до сусідньої країни.

На Львівщині викрили посадовця Яворівського РТЦК, який "заробляв" на ухилянтах, підробляючи їхні облікові дані як непридатних до служби.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.