Дешевый прокат из Китая вредит украинскому рынку, - эксперт 

Дешевый и некачественный прокат с полимерным покрытием, который поступает из Китая в Украину, вредит национальному рынку и нарушает интересы не только производителей, но и потребителей.

"Проблема Китая не в том, что это супердешевый металл, а проблема в том, что он некачественный и сам по себе вредит нашему бизнесу. Сегодня человек, который купил крышу из китайского материала, а через 2 года пришел за новой крышей, потому что она поржавела, с высокой вероятностью в принципе откажется от металла в пользу другого покрытия. Здесь идет речь не только о защите производителя, но и о защите потребителя также", - отметил Рисухин.

Metipol рассчитывает на введение антидемпинговой пошлины на импорт окрашенного проката из Китая в размере 25-30%.

По данным Рисухина, окончательных результатов расследования Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономики (МКМТ) стоит ожидать в октябре-ноябре 2021 года.

Кроме того, в компании убеждены, что введение предварительных мер защиты в мае текущего года позволит ограничить импорт из КНР на время проведения антидемпингового расследования.

"Еще до того, как будут оглашены окончательные результаты расследования, есть возможность введения предварительных пошлин. Это крайне редкая мера, которая до 2019 года не применялась в Украине вообще. Но в 2020 году было 10 ситуаций, когда ее вводили. Шансов не так уж и много, но если она будет введена, то это будет уже в мае этого года, и все без исключения производители из Китая будут обложены какой-то пошлиной", - сообщил Рисухин.