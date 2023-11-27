У Держдепі висловилися про перспективи нового фінансування США для України

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки (США) "з оптимізмом дивляться" на схвалення Сенатом додаткового пакету допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джима О'Браєна на брифінгу 27 листопада.

"Я вважаю, що Сенат готується вжити заходів у найближчі кілька тижнів", - сказав він.

Представник Держдепу озвучив думку, що "значна більшість" у Палаті представників підтримують додатковий документ, який "забезпечить вирішальну допомогу у сфері безпеки Ізраїлю, Тайваню та Україні, а також потенційно вирішить інші важливі проблеми, такі як міграція".

"Ми довели, що для безпеки США, для безпеки Альянсу і для того, щоб наші ключові партнери відчували себе в безпеці, дуже важливо, щоб ми надавали допомогу", - наголосив О'Брайєн.

Він додав, що пакет включає підтримку України в оборонній сфері, а також "її економічне процвітання, яке дозволить їй показати своєму народу світліше майбутнє і почати платити за свою оборону навіть більше, ніж вона платить".

У цьому контексті заступник держсекретаря Штатів зазначив, що зараз Україна "оплачує 60 відсотків військових витрат на війну, а наші європейські союзники надають ще більшу суму".

Вони (ЄС, - ред.) надали Україні допомогу на суму понад 100 мільярдів євро, тоді як на цей час США надали 70 мільярдів євро. Так що це дійсно коаліційне зусилля, і я думаю, що нашим партнерам важливо почути, що ми будемо продовжувати робити свій внесок, навіть поки наш Конгрес обговорює наступні кроки того, що ми надамо, - резюмував він.

Оборонна допомога від США для України

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Документ не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього американський президент Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що США надали новий пакет військової допомоги для нашої держави.

Тим часом голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив про те, що Штатам до кінця 2023 року буде важко вжити нових заходів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю.