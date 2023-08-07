Держдеп США назвав продуктивною участь Китаю в саміті по Україні в Джидді

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми давно говорили, що для Китаю було б продуктивно зіграти роль у припиненні війни в Україні, якби він був готовий відігравати роль, яка б поважала територіальну цілісність України і суверенітет України", - сказав Міллер.

Він додав, що заступник держсекретаря з політичних питань

справ Вікторія Нуланд і радник глави Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зустрілися зі спеціальним посланником Китаю на зустрічі, щоб передати це повідомлення.

Переговори з Росією щодо війни в Україні

Міллер також зазначив, що немає якоїсь конкретної країни, яка "веде" переговори з РФ. За його словами, сама Росія ще не виявила інтересу до мирних переговорів з Україною, але коли це зроблять росіяни, це вважатиметься лідерством України.

Саміт у Саудівській Аравії

На дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська "формула миру". Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Згодом інформацію підтвердили і в Офісі президента.

На саміт було запрошено представників понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.

Керівник ОП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі з представників мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.