ua ru
Пн, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Державна теплова генерація працює в збиток через діючі прайс-кепи, - експерт

Новость на русском →
Понеділок 29 травня 2023 16:46
Державна теплова генерація працює в збиток через діючі прайс-кепи, - експерт Фото: державна теплова генерація працює в збиток через діючі прайс-кепи (wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

Цінові обмеження на ринку електроенергії не забезпечують собівартість виробництва електроенергії, через що державна енергокомпанія "Центренерго" працює в збиток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики, голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

"Ті прайс-кепи по цінам - вони не забезпечують собівартість виробництва електроенергії. Державна компанія "Центренерго", вона працює в збиток", - сказав він.

Плачкова додав, що для виправлення ситуації потрібно підійняти прайс-кепи, або навіть повністю відмовитись від них. Також цим компаніям можна надати дотації або кредити.

"Але, на жаль, банки не дають кредитів, не дають овердрафти цим компаніям. Тому ситуація тривожна на сьогоднішній день", - підкреслив екс-міністр.

Нагадаємо, раніше глава державної компанії "Центренерго" Володимир Єгоров заявляв, що для забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону, потрібно підняти рівень цінових обмежень на ринку електричної енергії та в найкоротші строки збільшувати видобування державними вуглевидобувними підприємствами

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС Электротяжмаш
NEWS
Російські війська випустили по Києву та області більше десятка "Іскандерів"
Російські війська випустили по Києву та області більше десятка "Іскандерів"
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром