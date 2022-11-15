Держава повинна допомогти "Укренерго" з реструктуризацією боргів, - ФРУ

У питанні підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію тарифів НКРЕКУ має знайти зважене рішення, у якому будуть збалансовані інтереси усіх учасників ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова.

"Ми вдячні усім енергетикам за все, що вони роблять. І держава наразі повинна робити все можливе, щоб їм допомогти. У тому числі - просити підтримки енергетичної галузі у міжнародних партнерів. Адже питання реструктуризації боргів "Укренерго" - це питання державницьке і національне. Крім того, у такому випадку кошти від збільшення тарифів максимально йтимуть на ремонти та нове обладнання", - підкреслив він.

Що ж стосується підвищення тарифів, то Іллічов підкреслив: наразі необхідно максимально відшукати баланс між тими, хто споживає електроенергію і тими, хто її виробляє та постачає.

"Саме від того, чи буде знайдено баланс, залежить, чи будуть працювати підприємства, і скільки людей прийде до центрів зайнятості", - наголосив він.

Як відомо, "Укренерго" ініціювала підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії відразу на 273%, з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії з 346 до 398 грн грн/МВт-год.

Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (lCC) заявили, що обгрунтування підвищення, яке надане "Укренерго", містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5%.