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Держава може отримати високоефективний бізнес-актив з 1,2 млрд гривень на рахунках, - Ткачук

Понеділок 04 листопада 2024 18:51
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Держава може отримати високоефективний бізнес-актив з 1,2 млрд гривень на рахунках, - Ткачук Фото: CEO IDS Ukraine Марко Ткачук (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Для IDS Ukraine та бренду "Моршинська" наступає вирішальний етап. Держава за рішенням ВАКС може отримати високоефективний бізнес-актив високої інвестиційної цінності з залишками на рахунках 1,2 млрд гривень та податковими надходженнями близько мільярда.

Про це заявив CEO IDS Ukraine Марко Ткачук у інтерв'ю РБК-Україна.

"Наше основне завдання – забезпечення безперебійної роботи компанії. Питання націоналізації та позову до ВАКС є в компетенції акціонерів і не впливають на нашу операційну діяльність. Як і всі попередні 28 місяців з моменту арешту корпоративних прав компаній групи локальна команда менеджменту сфокусована на збереженні колективу із трьох тисяч людей, сталої діяльності виробництв у Моршині та Миргороді", - підкреслив Ткачук.

За його словами, ефективне операційне управління дозволяє компанії залишатись найбільшим платником податків у своїй галузі — за нашими оцінками, цьогоріч бюджети різних рівнів отримають від компаній групи IDS Ukraine близько мільярда гривень податків завдяки поверненню довоєнних об’ємів виторгу.

Він також підкреслив, що компанія зіштовхнулася з додатковими викликами. Серед них відсутність доступу до зовнішнього кредитного чи інвестиційного фінансування, постійне протистояння зазіханням конкурента для збереження бізнесу, подолання токсичного інформаційного фону тощо.

"Зростання вартості чистих активів з 2 млрд грн до 3 млрд грн – найкраще свідчення бізнес-ефективності компанії навіть попри обмеження арештами та відсутність доступу компанії до зовнішнього фінансування", - підкреслив CEO IDS Ukraine.

За словами Ткачука, передача управителю двох ключових підприємств групи – це, фактично, розчленування бізнесу IDS Ukraine та штучне відділення від нього найбільшого виробництва компанії у Моршині. А ПрАТ "Індустріальні і дистрибуційні системи" - це головна управляюча компанія групи. Така дія зруйнує всю структуру і майже миттєво запустить незворотні руйнівні процеси в решті компаній групи, які опиняться поза її периметром — без фінансової, сервісної, сировинної, логістично-дистрибуційної та іншої підтримки.

IDS Ukraine є найбільшим платником податків у своїй галузі та одним із найбільших серед економічних суб’єктів ринку FMCG. Тільки податків державі він може генерувати понад мільярд. Заводи у Миргороді та Моршині – ключові роботодавці громад і критично важливі донори місцевих бюджетів.

"Наша мета – мінімізувати ризики і захистити актив, щоб до рішення ВАКС компанія залишалася в найкращому своєму стані. Команда менеджменту IDS Ukraine, які розвивали компанію за чотирьох різних складів акціонерів, можуть продовжувати роботу в компанії. Але якщо майбутній акціонер захоче мати іншу команду менеджерів — це його право", - додав Ткачук.

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