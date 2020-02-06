Депутаты Николаева обратились к президенту с поддержкой инвестора завода "Океан"

Фото: Василий Капацына (из открытых источников)

Президента попросили взять на личный контроль вопрос с арестом завода

Депутаты Николаевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять на личный контроль вопрос с арестом завода "Океан". Об этом стало известно в четверг, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета.

Так, в ходе сессии владелец судостроительного завода "Океан" Василий Капацына рассказал о проблеме, которая сложилась на предприятии в связи с наложением ареста.

"В декабре 2018 года у Николаева возникла возможность возродить кораблестроение. На заводе сегодня работает 700 человек, а фонд заработной платы составляет 12 миллионов гривен. Я приобрел этот завод законно. Я и моя команда взяли на себя тяжелейший крест, это очень сложно, но мы поставили перед собой задачу восстановить завод. Мы смогли возродить завод, привлекли 6 иностранных контрактов. Мы вышли на сотрудничество с государственным концерном в Италии. Есть, о чем говорить, мы заложили хороший фундамент. Но, завод арестовали", - сказал Капацына.

Он также отметил, что на сегодняшний день из-за ареста имущества, был нанесен тяжелый удар по репутации завода, что может привести к очередной остановке его работы и превращения его в "кустарную мастерскую".

"Я уверен, что это все лопнет как мыльный пузырь, вся эта история. Попытка облететь Капацыну не пройдет, я не встану на колени перед прокурорами. Я хочу, чтобы меня услышали, что тот репутационный удар, который нанесли, сегодня поставил под сомнение возможность вообще этот завод сохранить как судостроительный завод. Завод будет, но мы можем стать кустарной мастерской. Я не знаю, что делать дальше. Это крик души", - добавил он.

В свою очередь глава фракции "Европейская солидарность" в Николаевском городском совете Елена Киселева призвала депутатов поддержать завод "Океан" и не позволить государству его "уничтожить".

"Никому не позволительно воровать у николаевцев надежду! Наш "Океан" стоял, город Николаев имел надежду восстановить кораблестроение и, если нужно, мы за это будем драться, всеми законными способами. Нас не нужно нянчить, не нужно своими липкими ручонками к нам лезть. Закон един для всех", - заявила Киселева.

В свою очередь, депутат горсовета Наталия Горбенко отметила, что совет обязан поддержать "внутреннего инвестора".

"Все, что происходит внутри завода "Океан" - происходит под лозунгом: "Патриотизм. Профессионализм. Порядочность". И мы по отношению к этому предприятию должны повести себя так же", - добавила Горбенко.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода "Океан".

Как писал РБК-Украина, единственным основани ем для ареста послужил допрос Игоря Игнатова, который в 2013 году был приговорен к 7,5 годам тюрьмы за участие в ОПГ "Капитошки" (группировка захватывала МТП "Южный" и торгово-офисный центр в Киеве).