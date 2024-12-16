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Депутати мають врахувати, що 80% українців за добудову Хмельницької АЕС

Понеділок 16 грудня 2024 16:31
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Депутати мають врахувати, що 80% українців за добудову Хмельницької АЕС Фото: депутати мають врахувати, що 80% українців за добудову Хмельницької АЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Депутати Верховної Ради, які днями вирішуватимуть долю добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС, повинні врахувати не лише політичну відповідальність, а й суспільну підтримку цього проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар політолога Олексія Буряченка.

Він зазначив, що 80% українців підтримують розвиток атомної енергетики, і більшість із них – це молодь. У разі провалу голосування, за словами експерта, політики понесуть відповідальність вже на найближчих виборах.

"Це питання національної безпеки та економічної стабільності. Без добудови атомних енергоблоків Україні доведеться витрачати до 140 мільярдів гривень щомісяця на імпорт електроенергії, – пояснив Буряченко. – Атомна енергетика є ключовою для енергетичної незалежності країни, особливо після того, як окупанти захопили Запорізьку АЕС".

Експерт наголошує, що теплову генерацію майже знищено, а альтернативна енергетика поки не здатна замінити атомну. До того ж, добудова двох блоків, один з яких готовий на 80%, є значно дешевшою та швидшою, ніж будівництво нових об’єктів із нуля.

"Якщо депутати відмовляться підтримати цей проєкт, їм доведеться пояснювати виборцям, чому вони не підсилили енергетичну незалежність України. І це питання стане ключовим на наступних виборах", – підсумував політолог.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада має голосувати за законопроект про добудову 3 та 4 блоків Хмельницької АЕС.

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