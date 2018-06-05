День журналиста: поздравления

Лучшие поздравления с Днем журналиста, оригинальные и красивые пожелания работникам средств массовой информации Украины к профессиональному празднику
День журналиста 2018 в Украине отмечается 6 июня. Именно в этот день в 1992 году Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов на заседании организации в Брюсселе. А уже в 1994 году президентом Л. Кравчуком был подписан указ об установлении ежегодной даты профессионального праздника работников СМИ на 6 июня.
Оригинальные и прикольные поздравления с Днем журналиста в стихах и смс для коллег, друзей и близких - в подборке Styler.
Красивые пожелания в стихах ко Дню журналиста 2018 в Украине для работников ответственной, творческой и захватывающей профессии:
Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает
Журналиста день – пускай же вам
Яркий свет дорогу освещает,
Как маяк идущим кораблям.
***
Вы, как всегда в курсе событий,
И новости – не новости для вас,
Анализ ситуаций, тень гламура,
И президент – и в профиль, и в анфас!
Желаем вам свободы слова,
Полета мыслей, вдохновения джек-пот,
И поздравляем вас с днем журналиста,
И будем поздравлять вас каждый год!
Фото: День журналиста в Украине отмечается 6 июня (pixabay.com/rawpixel)
Журналистом быть не просто,
Здесь характер нужен и талант.
Чтобы разузнать, о чем политики
В кулуарах тайно говорят.
Раскопать секреты и сенсации,
И озвучить их на целый мир.
С днем журналиста, хочу, чтобы статьи твои
Народ всегда зачитывал до дыр!
***
Желаю время обогнать
И факт уже на месте ждать.
Ведь журналиста кормят ноги.
Пусть не всегда известен многим -
Но и по строчкам узнаем
Единомышленника в нем.
Незримый друг мой и товарищ,
Своим пером умами правишь.
Тебе желаю я и впредь
Вперед смотреть, везде успеть!
Фото: Журналистов поздравляют с праздником 6 июня (pixabay.com/janeb13)
Вопрос: легко ли журналистом быть?
Он ничего не должен позабыть,
Он – центровой в потоке информации,
Он каждый час готовит публикации,
Он держит в памяти немеряно идей,
Он – генератор и источник новостей,
Так пожелаем счастья журналисту,
Чтобы статьи писались вдохновенно быстро,
Чтоб на сенсации был нюх, как у ищейки,
И в диктофоне не садились батарейки!
***
Журналисты! Вас сегодня
Мы поздравить рады,
Пусть работой благородной
Остается Правда,
Репортаж от Истины,
Интервью у Честности,
Ваш почетный долг – нести
Свет общеизвестности,
Новости ложатся быстро
В обрамленье строчек,
В поздравленьях журналистам
Мы не ставим точек!
Поздравить украинских журналистов, корреспондентов и всех причастных к информационной среде 6 июня можно и веселой смс-кой. Короткие и прикольные пожелания профессионалам своего дела:
Журналисты - это гордо,
Мастера пера и "ворда"!
Пусть перо острее станет
Гонорар карман не тянет!
***
Не писака, но творец
Мастер слова, молодец!
Пусть ругается редактор
Это преходящий фактор!
Денег, славы всенародной,
Жизни светлой и веселой!
Фото: Прикольные пожелания в День журналиста (pixabay.com/Alexas_Fotos)
Перед тобою – белый чистый лист
И в диктофоне - свежий репортаж,
Ты по призванью, как по зову сердца – журналист,
И в этом твоя жизнь и твой кураж!
***
Сегодня журналиста день!
В честь праздника такого
Ты джинсы новые надень,
Великий мастер слова!
Пускай мечты сбываются,
Надежды исполняются,
И пусть к тебе из всех газет
С работой обращаются!