День журналиста: поздравления

Лучшие поздравления с Днем журналиста, оригинальные и красивые пожелания работникам средств массовой информации Украины к профессиональному празднику

День журналиста 2018 в Украине отмечается 6 июня. Именно в этот день в 1992 году Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов на заседании организации в Брюсселе. А уже в 1994 году президентом Л. Кравчуком был подписан указ об установлении ежегодной даты профессионального праздника работников СМИ на 6 июня.

Оригинальные и прикольные поздравления с Днем журналиста в стихах и смс для коллег, друзей и близких - в подборке Styler.

C Днем журналиста: поздравления в стихах

Красивые пожелания в стихах ко Дню журналиста 2018 в Украине для работников ответственной, творческой и захватывающей профессии:

Освещает жизнь народа ясно,

Ярко отражает суть вещей,

Даже в тех местах, где так опасно

Нам не обойтись без новостей.

И сегодня Украина отмечает

Журналиста день – пускай же вам

Яркий свет дорогу освещает,

Как маяк идущим кораблям.

***

Вы, как всегда в курсе событий,

И новости – не новости для вас,

Анализ ситуаций, тень гламура,

И президент – и в профиль, и в анфас!

Желаем вам свободы слова,

Полета мыслей, вдохновения джек-пот,

И поздравляем вас с днем журналиста,

И будем поздравлять вас каждый год!

Фото: День журналиста в Украине отмечается 6 июня (pixabay.com/rawpixel)

Журналистом быть не просто,

Здесь характер нужен и талант.

Чтобы разузнать, о чем политики

В кулуарах тайно говорят.

Раскопать секреты и сенсации,

И озвучить их на целый мир.

С днем журналиста, хочу, чтобы статьи твои

Народ всегда зачитывал до дыр!

***

Желаю время обогнать

И факт уже на месте ждать.

Ведь журналиста кормят ноги.

Пусть не всегда известен многим -

Но и по строчкам узнаем

Единомышленника в нем.

Незримый друг мой и товарищ,

Своим пером умами правишь.

Тебе желаю я и впредь

Вперед смотреть, везде успеть!​​​​​​

Фото: Журналистов поздравляют с праздником 6 июня (pixabay.com/janeb13)

Вопрос: легко ли журналистом быть?

Он ничего не должен позабыть,

Он – центровой в потоке информации,

Он каждый час готовит публикации,

Он держит в памяти немеряно идей,

Он – генератор и источник новостей,

Так пожелаем счастья журналисту,

Чтобы статьи писались вдохновенно быстро,

Чтоб на сенсации был нюх, как у ищейки,

И в диктофоне не садились батарейки!

***

Журналисты! Вас сегодня

Мы поздравить рады,

Пусть работой благородной

Остается Правда,

Репортаж от Истины,

Интервью у Честности,

Ваш почетный долг – нести

Свет общеизвестности,

Новости ложатся быстро

В обрамленье строчек,

В поздравленьях журналистам

Мы не ставим точек!

Прикольные и оригинальные поздравления с Днем журналиста для смс

Поздравить украинских журналистов, корреспондентов и всех причастных к информационной среде 6 июня можно и веселой смс-кой. Короткие и прикольные пожелания профессионалам своего дела:

Журналисты - это гордо,

Мастера пера и "ворда"!

Пусть перо острее станет

Гонорар карман не тянет!

***

Не писака, но творец

Мастер слова, молодец!

Пусть ругается редактор

Это преходящий фактор!

Денег, славы всенародной,

Жизни светлой и веселой!

Фото: Прикольные пожелания в День журналиста (pixabay.com/Alexas_Fotos)

Перед тобою – белый чистый лист

И в диктофоне - свежий репортаж,

Ты по призванью, как по зову сердца – журналист,

И в этом твоя жизнь и твой кураж!

***

Сегодня журналиста день!

В честь праздника такого

Ты джинсы новые надень,

Великий мастер слова!

Пускай мечты сбываются,

Надежды исполняются,

И пусть к тебе из всех газет

С работой обращаются!