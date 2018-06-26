День Конституции 2018: программа мероприятий

Афиша самых интересных мероприятий на выходные ко Дню Конституции 2018

Программа мероприятий на День Конституции в Киеве предлагает яркие развлечения для всей семьи и концерты. Куда пойти на праздничных выходных ко Дню Конституции 2018 - расскажет Styler.

Мероприятия на День Конституции 2018

Торжественная часть празднования 22-й годовщины принятия Конституции Украины пройдет у памятника гетману Пилипу Орлику. 28 июня в 09:00 здесь состоится возложение цветов. Организованные КГГА концертные программы в этот день пройдут в Центральном, Голосеевском, Печерском парках, а также в Гидропарке и парке "Победа".

К Дню Конституции 2018 приурочен юбилейный, 5-й по счету, легкоатлетический забег "Україна - моя рідна країна".

Фото: Забег ко Дню Конституции 2018 (facebook.com/Відділ-у-справах-сімї-молоді-та-спорту-Голосіївської-РДА)

Пробег на дистанцию 4 км в нескольких возрастных категориях начнется в 10:00 в Голосеевском парке. Первые 500 зарегистрированных атлетов получат медали и сертификаты. Среди всех участников также разыграют призы.

На выходных ко Дню Конституции будет работать выставка "Мир великанов" на Певчем поле. Инсталляции из цветов представляют собой предметы из дома человека-великана. Здесь созданы травяные и цветочные композиции в виде часов, конфет. На выставке можно сфотографироваться с гигантскими туфельками, помадой, набором инструментов.

Фото: Выставка "Мир великанов" на Певчем поле (facebook.com/coookiescomua)

Концертная программа на День Конституции 2018

На Veranda Terrace в 19:00 28 июня состоится концерт легендарной группы девяностых Ляпис-98. Сергей Михалок споет культовые хиты "Яблони", "А-у", "Капитал", а также новые композиции.

Фото: Концерт Ляпис-98 на День Конституции (facebook.com/veranda.terrace)

28 июня в 22:30 в JUST C.A.F.E. начнется концерт Даши Астафьевой. Экс-участница группы NIKITA выступит с сольной программой и представит поппулярные хиты и свои новые песни.

Фото: Концерт Даши Астафьевой 28 июня (facebook.com/justcafe.ua)

В концерт-холле Freedom на День Конституции 2018 состоится большой концерт Олега Скрипки "На бис" в сопровождении оркестра народных инструментов НАОНИ . Начало концерта в 19:00.

Фото: Концерт Олега Скрипки и НАОНИ 28 июня (facebook.com/o.skrypka)

Музыка в стиле джаз будет звучать вечером 28 июня на Трухановом острове. На пляже ЮБК Национальный Академический духовой оркестр Украины исполнит зажигательные мелодии из репертуара джаз-бэнда Глена Миллера.

Фото: Джаз на пляже 28 июня (facebook.com/MarcoConcert)

А 29 июня на ЮБК с 18:00 начнется яркая танцевальная вечеринка от Cream Soda. Электронное трио презентует свой новый альбом "Красиво", в котором смешались несколько музыкальных стилей: диско, хаус, панк, инди-поп.

Факты о Даше Астафьевой (video.rbc.ua)