День Державного Гімну-2025: чому це свято особливе та як відзначають в Україні
10 березня Україна відзначає День Державного Гімну - одного з головних символів країни поряд із прапором і гербом. Офіційним гімном є пісня "Ще не вмерла Україна" на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького, створена у 1862-1863 роках.
Про це розповідає РБК-Україна.
Як і коли з’явився Гімн України
Вперше пісня пролунала на музику Вербицького у 1863 році, а вже 1865 року вона виконувалася на офіційних заходах. 10 березня 1865 року цей твір вперше виконав хор у Перемишлі під час вшанування пам’яті Тараса Шевченка.
Наприкінці XIX століття "Ще не вмерла Україна" стала одним із символів національно-визвольного руху, а 1917 року була проголошена гімном Української Народної Республіки. Після поразки визвольних змагань її заборонили, але вона продовжувала жити в еміграції та підпіллі.
У 1939 році "Ще не вмерла Україна" стала гімном Карпатської України, а під час Другої світової війни її виконували учасники українського національного руху. Після війни в УРСР офіційним гімном стала пісня "Живи, Україно, прекрасна і сильна", яка відповідала радянській ідеології.
Уперше після тривалої заборони "Ще не вмерла Україна" публічно прозвучала на фестивалі "Червона рута" 1989 року. Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року її виконали в залі Верховної Ради. Офіційно музичну редакцію гімну затвердили 15 січня 1992 року, а текст - 6 березня 2003 року.
Цікаві факти про Гімн України:
- спершу музика до вірша Чубинського була написана для гітари;
- у 1910 році в Німеччині записали першу аудіоверсію гімну;
- у 1989 році Василь Жданкін вперше виконав гімн публічно за радянських часів;
- у 2022 році його одночасно виконали у 50 країнах світу, встановивши світовий рекорд.
Значення гімну України
Гімн - це більше, ніж просто пісня. Він відображає:
- боротьбу за незалежність - рядки гімну пройшли через революції та війни.;
- національну єдність - його знають і співають українці по всьому світу;
- незламність духу - під час повномасштабного вторгнення його слова звучать ще потужніше.
Попри війну, українці продовжують вшановувати свій національний символ. У цей день проводять флешмоби, виконують гімн у різних куточках світу, підтримують військових та поширюють інформацію про історію і культуру України.
Текст Державного Гімну України
Текст Державного Гімну України складається з першого куплету та приспіву твору Павла Чубинського в такій редакції:
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Сучасна версія
Ще не вмерла України, ні слава, ні воля
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Приспів.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж народами.
Приспів.
Раніше РБК-Україна писало, що у серпні 2024 року відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував створити сучасний гімн Києва, оскільки, на його думку, пісня "Як тебе не любити, Києве мій" асоціюється з радянською епохою. Ця пропозиція викликала значну дискусію в суспільстві. Більшість не підтримали цю ідею.
Пісня "Як тебе не любити, Києве мій" була написана у 1962 році композитором Ігорем Шамо на вірші Дмитра Луценка. У листопаді 2014 року Київська міська рада офіційно затвердила цю композицію як гімн столиці.
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